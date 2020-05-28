В Полежаевском парке заметили выводок лис

28 Май 2020 2020-05-28T08:22:52+03:00

Одни местные жители советуют горожанам опасаться диких животных, а другие отмечают, что это люди пришли в дом к лисам [видео]

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Популярная шутка, что за время карантина природа настолько очистилась, что в города вернулись дикие животные, шутка лишь отчасти. Запрет на посещение лесов, садов и парков действительно дал фауне больше пространства. Так, в Полежаевском парке местные жители заметили выводок лис, которые осмелели и все ближе выходят к людям.

- Активизировались лисы в Полежаевском парке, Красносельского района, - пишет в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» один из горожан, встретившийся с рыжей плутовкой.

Мужчина даже успел снять молодое животное на фото и видео со своего смартфона.

В комментариях под постом в соцсетях тут же развернулась бурная дискуссия. Одни петербуржцы советовали опасаться лис, которые могут быть переносчиками бешенства, а другие отмечали, что самим людям не стоит вторгаться на территорию, отнятую человеком у природы.

- Что значит: осторожнее? Лиса просто животное, которое там живет. Это лисе нужно сказать: осторожно, тут люди ходят, - пишут горожане.

В Полежаевском парке Петербурга заметили лис.Видео: vk.com/spb_today / Макс Брусинский

ИСТОЧНИК KP.RU