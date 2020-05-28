Приставы заставили петербуржца заплатить алименты на троих детей

28 Май 2020 2020-05-28T08:36:52+03:00

За четыре месяца у мужчины скопился долг в 95 тысяч рублей

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Взыскание долгов по алиментам, - одна из самых распространенных ситуаций у судебных приставов. Почти каждый день им приходится применять меры воздействия на родителей, забывающих об обязанности содержать собственных детей. Так, только с принуждением, житель Санкт-Петербурга заплатил долг в 95 тысяч рублей, который скопился у него за четыре месяца.

- Житель Красногвардейского района судом был обязан выплачивать средства на содержание двух дочерей и сына. Мужчина не реагировал на требования исполнительных документов, - сообщает пресс-служба петербургского Управления Федеральной службы судебных приставов.

Чтобы добиться выплаты денег, приставы сначала вызывали должника на разговор, но после того, как горе-отец проигнорировал все повестки, было решено наложить запрет на перерегистрацию его машины и заблокировать банковские счета.

Как только на счет пришли деньги, их тут же списали в пользу детей. Теперь долга у мужчины нет, а следить за текущими выплатами по алиментами будут все те же приставы.

ИСТОЧНИК KP.RU