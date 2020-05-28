Жители Ленобласти, потерявшие доход из-за коронавируса, вышли на общественные работы

28 Май 2020 2020-05-28T08:52:45+03:00

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Общественные работы, которые организовали власти Ленинградской области, стали спасением для тех жителей региона, которые были уволены или остались без дохода из-за пандемии. Так, с 26 мая на благоустройство дорог вышли первые 29 человек, решившие участвовать в программе.

- Мы впервые вводим практику общественных работ — даем возможность заработка тем, кто из-за пандемии потерял доход. Начать решили с дорожной отрасли, но в ближайшее время перечень расширен. В частности, планируем привлечь граждан к расчистке и обустройству экологических троп, - заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, чьи слова приводит пресс-служба областного правительства.

Пока работники занимаются санитарной вырубкой деревьев и кустарников, косят траву, убирают мусор на обочинах, моют дорожные знаки, красят бордюры, приводят в порядок автобусные остановки и чистят водостоки.

Зарплата для всех – два МРОТа, то есть 24 260 рублей в месяц. Это ровно на 24 260 рублей больше, чем ничего. К концу недели на работы выйдет еще 55 человек, а с 1 июня к ним добавятся 89 помощников. Пока работы рассчитаны до июля.

ИСТОЧНИК KP.RU