2020-05-28T09:24:35+03:00
Общество

В Ленобласти вспоминают битву со шведами при обороне Ладоги в 1164 году

28 мая исполняется 865 лет со дня героического сражения на реке Воронежка
Петр КИБЕР
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856 лет назад произошла битва за Ладогу на реке Воронежке. Фото: vk.com/ladogamuseum856 лет назад произошла битва за Ладогу на реке Воронежке. Фото: vk.com/ladogamuseum
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28 в Ленинградской области вспоминают героическую страницы истории, причем как региона так и всей России. Ровно 856 лет назад русские воины вели оборону молодой столицы РусиЛадоги (ныне Старая Ладога). На реке Воронежке они бились со шведскими викингами.

- Победа русских воинов над шведами, вторгшимися на тогда еще новгородские земли с целью захватить Ладожскую крепость в 1164 году, стоит в одном ряду с важнейшими историческими событиями, происходившими на территории нашего региона, оказавшими огромное влияние на формирование сильного, независимого государства, предопределившими ход дальнейшей истории России, - говорится в тексте поздравления жителей Ленобласти губернатором Александром Дрозденко.

Тогда около двух тысяч шведов осадили Ладогу, бывшую важным форпостом новгородцев и крупным торговым городом. Пять дней викинги пытались взять Ладожскую крепость, но были отброшены и отошли к речке Воронежка, на тот момент называвшейся Вороной, т.е. черной. Здесь и состоялась решающая битва с подошедшими войсками новгородского князя, после которой разбитые наголову шведы ушли в свои земли и не показывались в Ладоге долгие 76 лет.

Запись об этой победе осталась в Первой новгородской летописи и вошла в историю России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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