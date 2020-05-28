На проспекте Героев два подростка с ножом отобрали футболку у студента, а потом и кепку у школьника

28 Май 2020 2020-05-28T09:47:51+03:00

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Полицейские Красносельского района ищут двух подростков, устроивших «гоп-стоп» своим сверстникам. Сначала от рук хулиганов пострадал 17-летний студент одного из петербургских Вузов. На проспекте Героев с него…сняли футболку.

- 27 мая в 19:34 в полицию поступило сообщение молодого человека 2003 года рождения, который сообщил, что 15 минут назад, под мостом Кадырова двое подростков на вид 16-17 лет, угрожая ножом, отобрал у него футболку North Face и газовый баллончик, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Но на этом страсть к дорогим вещам у криминальной парочки не закончилась. Всего через час на стол полицейским легло второе заявление об ограблении. На этот раз им пожаловался 17-летний школьник. У него, угрожая отобранным ранее газовым баллончиком, забрали фирменную кепку, стоимостью в 7 тысяч рублей.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, модных хулиганов усиленно ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU