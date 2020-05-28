2020-05-28T09:47:51+03:00
Происшествия

На проспекте Героев два подростка с ножом отобрали футболку у студента, а потом и кепку у школьника

Вооруженных хулиганов ищет полиция
Петр КИБЕР
Поделиться:
Полицейские ищут двух подростков, ограбивших своих сверстников.Полицейские ищут двух подростков, ограбивших своих сверстников.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Полицейские Красносельского района ищут двух подростков, устроивших «гоп-стоп» своим сверстникам. Сначала от рук хулиганов пострадал 17-летний студент одного из петербургских Вузов. На проспекте Героев с него…сняли футболку.

- 27 мая в 19:34 в полицию поступило сообщение молодого человека 2003 года рождения, который сообщил, что 15 минут назад, под мостом Кадырова двое подростков на вид 16-17 лет, угрожая ножом, отобрал у него футболку North Face и газовый баллончик, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Но на этом страсть к дорогим вещам у криминальной парочки не закончилась. Всего через час на стол полицейским легло второе заявление об ограблении. На этот раз им пожаловался 17-летний школьник. У него, угрожая отобранным ранее газовым баллончиком, забрали фирменную кепку, стоимостью в 7 тысяч рублей.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, модных хулиганов усиленно ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Продажи новых машин в апреле рухнули на 72 процента
Жителей Ленинградской области защитят от шумных соседей во время карантина
Комитет здравоохранения раскрыл подробности о 9 новых смертях от коронавируса в Санкт-Петербурге на 28 мая 2020 года
Огромная очередь выстроилась на проходной Кировского завода в Санкт-Петербурге утром 28 мая 2020 года
Еще девять человек умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге
Жесткий пожар охватил 100 квадратных метров поля в Шушарах
Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 28 мая 2020 года
Полиция показала видео задержания угонщика дорогой иномарки
Мошенницу, снявшую порчу и ювелирку со студентки, разыскивают в Санкт-Петербурге
Умерших от коронавируса разрешили хоронить на всех кладбищах, рядом с родными
Более 14 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
На проспекте Героев два подростка с ножом отобрали футболку у студента, а потом и кепку у школьника