2020-05-28T10:10:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Более 14 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

На карантине все еще находятся более 3 тысяч петербуржцев
Лилия КОЗЛОВА
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Более 14 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за суткиБолее 14 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за суткиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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В Санкт-Петербурге продолжается активное выявление потенциальных зараженных COVID-19. По данным Смольного на 28 мая 2020 года, за последние сутки еще 14293 человека сдали тест на коронавирус. Результаты этого обследования будут известны спустя несколько дней.

- На карантине находится 3194 человека. Из них 208 - в обсерваторе, 779 - на самоизоляции, 2207 – после контакта с зараженными, - сообщили в администрации Санкт-Петербурга.

По номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом поступило и обработано 1232 вызова.

Также в службе экстренных вызовов 112 зарегистрировано 565 обращений. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 72 человека. В Городскую службу скорой помощи направлено 203 обращения, в полицию - 106. Остальные звонки были справочного характера.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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