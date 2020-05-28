Умерших от коронавируса разрешили хоронить на всех кладбищах, рядом с родными

28 Май 2020 2020-05-28T10:18:34+03:00

Умерших от коронавируса разрешили хоронить на всех кладбищах. Фото: Артем КИЛЬКИН

Раньше это можно было сделать только в двух местах, или кремировать тело

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Власти Санкт-Петербурга и городское управление Роспотребнадзора договорились о смягчении правил погребения людей, умерших от коронавируса. Если раньше похороны проходили только на обособленных участках двух кладбищ, то теперь хоронить можно везде.

- Согласно регламенту, захоронение может проводиться на специально отведенных участках городских кладбищ Илики и Новое Колпинское, также разрешается захоронение в родственные могилы, на участках в пределах оград родственных могил или в семейные (родовые) захоронения других кладбищ, - сообщает пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга.

Новые правила вступают в действие с 28 мая.

При этом соблюдать меры предосторожности при прощании с умершими от коронавируса все равно необходимо.

Напомним, что ранее Смольный определил нормы траурных церемоний в подобных случаях. На прощание с близкими отводится всего 10 минут, а тело покойного должно быть накрыто прозрачным герметичным куполом.

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ИСТОЧНИК KP.RU