Мошенницу, снявшую порчу и ювелирку со студентки, разыскивают в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге полиция Невского района разыскивает женщину, которая сняла с доверчивой студентки порчу вместе с ювелирными изделиями. 21-летняя девушка повстречала на своем пути «гадалку» вечером в среду, 27 мая 2020 года, и осталась без ценных вещей.
- В 19:20 часов в среду в полицию обратилась 21-летняя студентка одного из вузов Петербурга, которая рассказала, что несколькими часами ранее встретила женщину дома 15 по улице Коллонтай, - сообщили в главном управлении МВД по Северной столице.
Женщина стала забалтывать девушку, вошла к ней в доверие и убедила, что на той находится порча. Испугавшись, студентка согласилась «очиститься». Однако в итоге осталась без ювелирных украшений на 143 тысячи рублей.
Полиция возбудила уголовное дело по данному случаю по статье о мошенничестве. Теперь правоохранители разыскивают «гадалку».
ИСТОЧНИК KP.RU