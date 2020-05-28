2020-05-28T10:26:27+03:00
Происшествия

Мошенницу, снявшую порчу и ювелирку со студентки, разыскивают в Санкт-Петербурге

После встречи с женщиной, девушка осталась без имущества на 140 тысяч рублей
Лилия КОЗЛОВА
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Мошенница сняла с девушки порчу и ювелирные украшения в ПетербургеМошенница сняла с девушки порчу и ювелирные украшения в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге полиция Невского района разыскивает женщину, которая сняла с доверчивой студентки порчу вместе с ювелирными изделиями. 21-летняя девушка повстречала на своем пути «гадалку» вечером в среду, 27 мая 2020 года, и осталась без ценных вещей.

- В 19:20 часов в среду в полицию обратилась 21-летняя студентка одного из вузов Петербурга, которая рассказала, что несколькими часами ранее встретила женщину дома 15 по улице Коллонтай, - сообщили в главном управлении МВД по Северной столице.

Женщина стала забалтывать девушку, вошла к ней в доверие и убедила, что на той находится порча. Испугавшись, студентка согласилась «очиститься». Однако в итоге осталась без ювелирных украшений на 143 тысячи рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по данному случаю по статье о мошенничестве. Теперь правоохранители разыскивают «гадалку».

ИСТОЧНИК KP.RU

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