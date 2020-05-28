2020-05-28T10:39:39+03:00
Происшествия

Полиция показала видео задержания угонщика дорогой иномарки

Иностранец пытался похитить «Мазду», стоимостью 1,9 миллиона рублей
Петр КИБЕР
Поделиться:
Полицейские пресекли угон "Мазды", стоимостью почти в два миллиона.Полицейские пресекли угон "Мазды", стоимостью почти в два миллиона.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Петербургские полицейские смогли предотвратить похищение дорогой иномарки и поймать с поличным самого угонщика. Мужчину, умыкнувшего чужую красавицу-«Мазду», вытащили из машины на Пироговской набережной.

- 26 мая с парковки отеля на Пироговской набережной было совершено хищение иномарки «Мазда СХ-5», стоимостью 1,9 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Но тем же вечером, около 21:50, у дома 5 по Пироговской набережной в поле зрения полицейских попал угнанный автомобиль. Иномарку остановили, а водителя задержали. А позднее Главк показал на видео, как это все происходило.

В результате проведенной операции в руки стражей порядка попал 27-летний гражданин одной из соседних стран. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

В Санкт-Петербурге полицейские задержали угонщика "Мазды".Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Продажи новых машин в апреле рухнули на 72 процента
Жителей Ленинградской области защитят от шумных соседей во время карантина
Комитет здравоохранения раскрыл подробности о 9 новых смертях от коронавируса в Санкт-Петербурге на 28 мая 2020 года
Огромная очередь выстроилась на проходной Кировского завода в Санкт-Петербурге утром 28 мая 2020 года
Еще девять человек умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге
Жесткий пожар охватил 100 квадратных метров поля в Шушарах
Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 28 мая 2020 года
Полиция показала видео задержания угонщика дорогой иномарки
Мошенницу, снявшую порчу и ювелирку со студентки, разыскивают в Санкт-Петербурге
Умерших от коронавируса разрешили хоронить на всех кладбищах, рядом с родными
Более 14 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
На проспекте Героев два подростка с ножом отобрали футболку у студента, а потом и кепку у школьника