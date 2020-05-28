Полиция показала видео задержания угонщика дорогой иномарки

28 Май 2020 2020-05-28T10:39:39+03:00

Полицейские пресекли угон "Мазды", стоимостью почти в два миллиона. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Петербургские полицейские смогли предотвратить похищение дорогой иномарки и поймать с поличным самого угонщика. Мужчину, умыкнувшего чужую красавицу-«Мазду», вытащили из машины на Пироговской набережной.

- 26 мая с парковки отеля на Пироговской набережной было совершено хищение иномарки «Мазда СХ-5», стоимостью 1,9 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Но тем же вечером, около 21:50, у дома 5 по Пироговской набережной в поле зрения полицейских попал угнанный автомобиль. Иномарку остановили, а водителя задержали. А позднее Главк показал на видео, как это все происходило.

В результате проведенной операции в руки стражей порядка попал 27-летний гражданин одной из соседних стран. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/781710" frameborder="0"></iframe> В Санкт-Петербурге полицейские задержали угонщика "Мазды".Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО

ИСТОЧНИК KP.RU