Полиция показала видео задержания угонщика дорогой иномарки
Петербургские полицейские смогли предотвратить похищение дорогой иномарки и поймать с поличным самого угонщика. Мужчину, умыкнувшего чужую красавицу-«Мазду», вытащили из машины на Пироговской набережной.
- 26 мая с парковки отеля на Пироговской набережной было совершено хищение иномарки «Мазда СХ-5», стоимостью 1,9 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Но тем же вечером, около 21:50, у дома 5 по Пироговской набережной в поле зрения полицейских попал угнанный автомобиль. Иномарку остановили, а водителя задержали. А позднее Главк показал на видео, как это все происходило.
В результате проведенной операции в руки стражей порядка попал 27-летний гражданин одной из соседних стран. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В Санкт-Петербурге полицейские задержали угонщика "Мазды".Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО
ИСТОЧНИК KP.RU