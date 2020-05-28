Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 28 мая 2020 года
"Комсомолка" продолжает следить за тем, как развивается коронавирус в Ленинградской области. Последние новости на 28 мая 2020 года снова оптимистичные - за последние сутки число выздоровевших стало в два раза больше зараженных. Положительная тенденция сохраняется на протяжении всей недели.
- За последние сутки в Ленинградской области заразились коронавирусом еще 51 человек, 108 пациентов полностью выздоровели. Летальных случаев зафиксировано не было, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.
Всего с начала пандемии в 47-м регионе было зарегистрировано 2660 зараженных коронавирусом. Из них уже выздоровели 1294 человека, 11 умерли. На данный момент борются с инфекцией 1355 местных жителей.
- Ситуация в Ленобласти стабилизируется, но остается напряженной. Внебольничных пневмоний 34 процента, клиника ОРВИ у 30 процентов, инфицированные без проявлений 35 процентов, - рассказала глава Роспотребнадзора области Ольга Историк.
Люди, которые были уволены или остались без дохода из-за пандемии, во вторник, 26 мая, вышли на общественные работы, организованные администрацией Ленобласти. Зарплата для всех – два МРОТа, то есть 24 260 рублей в месяц.
ИСТОЧНИК KP.RU