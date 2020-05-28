Жесткий пожар охватил 100 квадратных метров поля в Шушарах

28 Май 2020 2020-05-28T11:00:40+03:00

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Мощный пожар охватил поле в поселке Шушары в Санкт-Петербурге. Утром в четверг, 28 мая 2020 года, горожане заметили огромный столб черного дыма, поднимающийся в небо. По словам очевидцев, пожар виден со всех южных районов города.

- Горит на улице Ленина напротив гостиницы «Автомобилист», недавно горело за ней, - рассказал один из очевидцев.

Петербуржцы рассказывают, что дым видно со стороны Купчино, на Пулковском шоссе, с ЗСД, в Невском и Фрунзенском районах и даже с Новой Охты. Некоторые в шутку даже попросили фото пожара из космоса.

Как сообщили в МЧС Санкт-Петербурга, пожар произошел на поле в Шушарах. Огнь охватил сразу 100 квадратных метров площади. Горят мусор и покрышки в районе дома 2 по улице Ленина. Именно из-за этого в небе виден такой черный дым. Отмечается, что угрозы для местных жителей нет.

Жесткий пожар на поле в поселке Шушары в Санкт-Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU