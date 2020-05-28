Еще девять человек умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге

28 Май 2020 2020-05-28T11:19:38+03:00

Оперштаб привел новые данные по умершим от коронавируса в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Изменить размер текста: A A

Оперативный штаб по ситуации с распространением коронавируса подтвердил смерть еще девяти жителей Санкт-Петербурга, имевшим диагноз прижизненно, или уже посмертно. 28 мая информцентр привел свежие данные за последние сутки, из которых стало известно, что количество умерших от коронавирусной инфекции в городе достигло 167.

- По состоянию на 10:35 28 мая в Санкт-Петербурге подтверждены 383 новых случая заражения инфекцией COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии составило 14 846 человек, - сообщает информационный центр Оперативного штаба.

Отметим, что за сутки в городе выздоровели 325 пациентов, а это значит, что их количество близко к числу заболевших. Это может свидетельствовать о выходе на плато.

Всего в Петербурге от коронавируса вылечились 4783 человека. В активной фазе болезни находятся 9896 пациентов, часть из которых лечится дома, а оставшиеся – в стационарах.

ИСТОЧНИК KP.RU