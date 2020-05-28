Огромная очередь выстроилась на проходной Кировского завода в Санкт-Петербурге утром 28 мая 2020 года

28 Май 2020 2020-05-28T11:37:24+03:00

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Пока в Санкт-Петербурге еще действует режим самоизоляции, на некоторых производствах продолжается работа. Так, утром в четверг, 28 мая 2020 года, огромная очередь выстроилась на вход на Кировский завод. Работники в защитных масках с 7 часов утра были вынуждены ждать, пока их пустят в здание. Фотографии очереди появились в социальной сети.

- Температуру что ли всем измеряют? Так, пока будут стоять, уже и обед наступит, предположили некоторые пользователи сети.

Однако причина затора оказалась совсем не в измерении температуры, а в поломке турникетов на проходной. Работники рассказали, что у многих не срабатывали пропуска.

- Очередь на проходной возникла не из-за проверок симптомов COVID-19, а из-за поломки турникетов. К сожалению, работники не соблюдали дистанцию, хотя все возможности для этого были. При этом компания регулярно проводит информирование сотрудников о правилах, позволяющих максимально снизить риск заражения в условиях пандемии, проводится дезинфекция помещений и проводятся другие необходимые мероприятия, - пояснила представитель пресс-службы Кировского завода.

Несмотря на поломку, как рассказали в соцсети работники, проблему быстро исправили. В течение 10-20 минут все сотрудники оказались на своих рабочих местах.

ИСТОЧНИК KP.RU