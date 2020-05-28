2020-05-28T11:48:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Комитет здравоохранения раскрыл подробности о 9 новых смертях от коронавируса в Санкт-Петербурге на 28 мая 2020 года

Всего комиссией 27 мая 2020 года было рассмотрено 16 случаев летальных исходов
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Стали известны подробности о 9 новых умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 28 мая 2020 годаСтали известны подробности о 9 новых умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 28 мая 2020 годаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге за последние сутки были подтверждены еще 9 смертельных случаев от коронавируса. Как отметила комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021 в четверг, 28 мая 2020 года, все пациенты скончались в апреле - начале мая 2020 года.

- Среди умерших - пять женщин от 61 года до 85 лет и четверо мужчин от 51 до 70 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19, - рассказали в комитете по здравоохранению Северной столицы.

У всех пациентов были хронические заболевания, которые осложнились на фоне коронавируса. Это гипертоническая болезнь, сахарный диабет, пиелонефрит, атеросклероз сосудов и кардиосклероз, а также онкологические заболевания.

Всего комиссией 27 мая 2020 года было рассмотрено 16 случаев летальных исходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ночной пожар уничтожил три магазина в жилом доме в Санкт-Петербурге
Элитные часы Vacheron Constantin и ювелирку на 4 миллиона рублей вынесли из квартиры бизнесмена на Петровском проспекте
Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 28 мая 2020 года: Очень много людей на улице
Новые случаи заражения коронавирусом обнаружены в 32 населенных пунктах Ленинградской области на 28 мая 2020 года
Суд не стал арестовывать петербуржца, жарившего сосиски на вечном огне в Кронштадте
Александр Анюков возвращается в «Зенит», где будет тренером
Мужчина отделался ушибом после столкновения с поездом в Санкт-Петербурге
Сеть «Лэнд» закрывает магазины и может покинуть Санкт-Петербург
Лето в Санкт-Петербурге начнется с похолодания
Браконьеров поймали на незаконной рыбалке в Ладожском озере в Карелии
Власти Ленобласти: Лагеря закрыты, детей отправлять нельзя
Следственный комитет начал проверку после обнаружения трех трупов на месте пожара в Санкт-Петербурге
Коронавирус в Карелии, последние новости на 28 мая 2020 года
Продажи новых машин в апреле рухнули на 72 процента
Жителей Ленинградской области защитят от шумных соседей во время карантина
Комитет здравоохранения раскрыл подробности о 9 новых смертях от коронавируса в Санкт-Петербурге на 28 мая 2020 года
Огромная очередь выстроилась на проходной Кировского завода в Санкт-Петербурге утром 28 мая 2020 года
Еще девять человек умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге
Жесткий пожар охватил 100 квадратных метров поля в Шушарах
Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 28 мая 2020 года
Полиция показала видео задержания угонщика дорогой иномарки
Мошенницу, снявшую порчу и ювелирку со студентки, разыскивают в Санкт-Петербурге
Умерших от коронавируса разрешили хоронить на всех кладбищах, рядом с родными
Более 14 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
На проспекте Героев два подростка с ножом отобрали футболку у студента, а потом и кепку у школьника