Комитет здравоохранения раскрыл подробности о 9 новых смертях от коронавируса в Санкт-Петербурге на 28 мая 2020 года

28 Май 2020 2020-05-28T11:48:50+03:00

Стали известны подробности о 9 новых умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 28 мая 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

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В Санкт-Петербурге за последние сутки были подтверждены еще 9 смертельных случаев от коронавируса. Как отметила комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19 в эпидемический сезон 2020-2021 в четверг, 28 мая 2020 года, все пациенты скончались в апреле - начале мая 2020 года.

- Среди умерших - пять женщин от 61 года до 85 лет и четверо мужчин от 51 до 70 лет. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная новой коронавирусной инфекцией СOVID-19, - рассказали в комитете по здравоохранению Северной столицы.

У всех пациентов были хронические заболевания, которые осложнились на фоне коронавируса. Это гипертоническая болезнь, сахарный диабет, пиелонефрит, атеросклероз сосудов и кардиосклероз, а также онкологические заболевания.

Всего комиссией 27 мая 2020 года было рассмотрено 16 случаев летальных исходов.

ИСТОЧНИК KP.RU