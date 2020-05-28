Продажи новых машин в апреле рухнули на 72 процента
Продажи новых автомобилей в Санкт-Петербурге рухнули «стремительным домкратом», как писал классик. Снижение за апрель составило сумасшедшие 72 процента, что утянуло на дно суммарную статистику по первым четырем месяцам 2020 года (-22%).
- В апреле петербургский авторынок достиг исторического минимума. Было реализовано 3208 новых машин. До этого худшим был показатель январь 2010 года, когда дилеры продали 5055 автомобилей, что было на 49% меньше, чем в январе 2009-го, - сообщает агентство «Auto-Dealer-СПб».
Причиной падения стали карантинные меры, введенные из-за коронавируса. Эксперты отмечают, что автосалоны закрыты уже два месяца (с 28 марта), поэтому продажам взяться просто неоткуда.
Все, что удалось реализовать в апреле – либо единичные случаи через онлайн-торговлю, когда покупатель выбирает и оплачивает машину удаленно, а ему ее привозят к дому уже с номерами и документами, либо прежние сделки, заключенные в марте, но завершенные лишь в апреле.
ИСТОЧНИК KP.RU