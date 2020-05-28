2020-05-28T11:53:41+03:00
Общество

Продажи новых машин в апреле рухнули на 72 процента

Сильным оказалось и суммарное падение за период с января по май
Петр КИБЕР
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Продажи новых машин в Петербурге за апрель рухнули на 72%.Продажи новых машин в Петербурге за апрель рухнули на 72%.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Продажи новых автомобилей в Санкт-Петербурге рухнули «стремительным домкратом», как писал классик. Снижение за апрель составило сумасшедшие 72 процента, что утянуло на дно суммарную статистику по первым четырем месяцам 2020 года (-22%).

- В апреле петербургский авторынок достиг исторического минимума. Было реализовано 3208 новых машин. До этого худшим был показатель январь 2010 года, когда дилеры продали 5055 автомобилей, что было на 49% меньше, чем в январе 2009-го, - сообщает агентство «Auto-Dealer-СПб».

Причиной падения стали карантинные меры, введенные из-за коронавируса. Эксперты отмечают, что автосалоны закрыты уже два месяца (с 28 марта), поэтому продажам взяться просто неоткуда.

Все, что удалось реализовать в апреле – либо единичные случаи через онлайн-торговлю, когда покупатель выбирает и оплачивает машину удаленно, а ему ее привозят к дому уже с номерами и документами, либо прежние сделки, заключенные в марте, но завершенные лишь в апреле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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