2020-05-28T12:19:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Карелии, последние новости на 28 мая 2020 года

Мы собрали все последние новости о коронавирусе в Карелии на 28 мая 2020 года
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Еще 11 человек заразились коронавирусом в Карелии на 28 мая 2020 годаЕще 11 человек заразились коронавирусом в Карелии на 28 мая 2020 годаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

Все еще продолжается распространяться коронавирус в Карелии. Последние новости на 28 мая 2020 года сообщают о том, что за сутки число выздоровевших почти что сравнялось с заболевшими. Также было выявлено еще 11 случаев заражения.

- На 28 мая в Карелии зафиксировано 11 случаев инфицирования: Петрозаводск – 7 человек, Сегежа – 2 человека, Медвежьегорский район (деревня Толвуя) – 1 человек, Суоярви – 1 человек, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

За все время эпидемии коронавирус в Карелии подтвердился у 382 человек. Из них уже 143 выздоровели, 8 за последние сутки, все в Петрозаводске. Новых летальных случаев зафиксировано не было. Все в Карелии от коронавируса скончались 2 человека.

Также 10 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии. Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 475 пациентов, 52 человека умерли. Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ночной пожар уничтожил три магазина в жилом доме в Санкт-Петербурге
Элитные часы Vacheron Constantin и ювелирку на 4 миллиона рублей вынесли из квартиры бизнесмена на Петровском проспекте
Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 28 мая 2020 года: Очень много людей на улице
Новые случаи заражения коронавирусом обнаружены в 32 населенных пунктах Ленинградской области на 28 мая 2020 года
Суд не стал арестовывать петербуржца, жарившего сосиски на вечном огне в Кронштадте
Александр Анюков возвращается в «Зенит», где будет тренером
Мужчина отделался ушибом после столкновения с поездом в Санкт-Петербурге
Сеть «Лэнд» закрывает магазины и может покинуть Санкт-Петербург
Лето в Санкт-Петербурге начнется с похолодания
Браконьеров поймали на незаконной рыбалке в Ладожском озере в Карелии
Власти Ленобласти: Лагеря закрыты, детей отправлять нельзя
Следственный комитет начал проверку после обнаружения трех трупов на месте пожара в Санкт-Петербурге
Коронавирус в Карелии, последние новости на 28 мая 2020 года
Продажи новых машин в апреле рухнули на 72 процента
Жителей Ленинградской области защитят от шумных соседей во время карантина
Комитет здравоохранения раскрыл подробности о 9 новых смертях от коронавируса в Санкт-Петербурге на 28 мая 2020 года
Огромная очередь выстроилась на проходной Кировского завода в Санкт-Петербурге утром 28 мая 2020 года
Еще девять человек умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге
Жесткий пожар охватил 100 квадратных метров поля в Шушарах
Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 28 мая 2020 года
Полиция показала видео задержания угонщика дорогой иномарки
Мошенницу, снявшую порчу и ювелирку со студентки, разыскивают в Санкт-Петербурге
Умерших от коронавируса разрешили хоронить на всех кладбищах, рядом с родными
Более 14 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
На проспекте Героев два подростка с ножом отобрали футболку у студента, а потом и кепку у школьника