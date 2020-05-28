Коронавирус в Карелии, последние новости на 28 мая 2020 года
Все еще продолжается распространяться коронавирус в Карелии. Последние новости на 28 мая 2020 года сообщают о том, что за сутки число выздоровевших почти что сравнялось с заболевшими. Также было выявлено еще 11 случаев заражения.
- На 28 мая в Карелии зафиксировано 11 случаев инфицирования: Петрозаводск – 7 человек, Сегежа – 2 человека, Медвежьегорский район (деревня Толвуя) – 1 человек, Суоярви – 1 человек, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.
За все время эпидемии коронавирус в Карелии подтвердился у 382 человек. Из них уже 143 выздоровели, 8 за последние сутки, все в Петрозаводске. Новых летальных случаев зафиксировано не было. Все в Карелии от коронавируса скончались 2 человека.
Также 10 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии. Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 475 пациентов, 52 человека умерли. Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.
ИСТОЧНИК KP.RU