28 Май 2020 2020-05-28T12:19:15+03:00

Еще 11 человек заразились коронавирусом в Карелии на 28 мая 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мы собрали все последние новости о коронавирусе в Карелии на 28 мая 2020 года

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Все еще продолжается распространяться коронавирус в Карелии. Последние новости на 28 мая 2020 года сообщают о том, что за сутки число выздоровевших почти что сравнялось с заболевшими. Также было выявлено еще 11 случаев заражения.

- На 28 мая в Карелии зафиксировано 11 случаев инфицирования: Петрозаводск – 7 человек, Сегежа – 2 человека, Медвежьегорский район (деревня Толвуя) – 1 человек, Суоярви – 1 человек, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

За все время эпидемии коронавирус в Карелии подтвердился у 382 человек. Из них уже 143 выздоровели, 8 за последние сутки, все в Петрозаводске. Новых летальных случаев зафиксировано не было. Все в Карелии от коронавируса скончались 2 человека.

Также 10 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии. Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 475 пациентов, 52 человека умерли. Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

ИСТОЧНИК KP.RU