Следственный комитет начал проверку после обнаружения трех трупов на месте пожара в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге в четверг, 28 мая 2020 года, следственный комитет начал проверку по факту обнаружения трех трупов на месте пожара, произошедшем накануне. Днем в среду, 27 мая, огонь вспыхнул в заброшенном гараже на проспекте Космонавтов. На пепелище спасатели нашли тела двух мужчин и женщины.
- Установлено, что погибшие, являясь лицами без определенного места жительства вместе со своим знакомым, распивали в гараже спиртные напитки. По предварительным данным возгорание помещения произошло в связи с неосторожным обращением с огнем при курении, - сообщили в следственном комитете.
Известно, что один человек все же смог спастись. О его состоянии здоровья на данным момент ничего не известно.
Спасатели быстро прибыли на место, так как пожар произошел рядом со строительной площадкой, где в этот момент находились рабочие и сообщили о ЧП.
В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначены различные экспертизы, выполняются иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.
Бытовка сгорела на проспекте Космонавтов в Петербурге .
ИСТОЧНИК KP.RU