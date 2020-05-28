2020-05-28T12:45:23+03:00
Происшествия

Следственный комитет начал проверку после обнаружения трех трупов на месте пожара в Санкт-Петербурге

Предположительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем во время курения [видео]
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге проводится проверка после обнаружения трех трупов на месте пожара на проспекте КосмонавтовВ Петербурге проводится проверка после обнаружения трех трупов на месте пожара на проспекте КосмонавтовФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге в четверг, 28 мая 2020 года, следственный комитет начал проверку по факту обнаружения трех трупов на месте пожара, произошедшем накануне. Днем в среду, 27 мая, огонь вспыхнул в заброшенном гараже на проспекте Космонавтов. На пепелище спасатели нашли тела двух мужчин и женщины.

- Установлено, что погибшие, являясь лицами без определенного места жительства вместе со своим знакомым, распивали в гараже спиртные напитки. По предварительным данным возгорание помещения произошло в связи с неосторожным обращением с огнем при курении, - сообщили в следственном комитете.

Известно, что один человек все же смог спастись. О его состоянии здоровья на данным момент ничего не известно.

Спасатели быстро прибыли на место, так как пожар произошел рядом со строительной площадкой, где в этот момент находились рабочие и сообщили о ЧП.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначены различные экспертизы, выполняются иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Бытовка сгорела на проспекте Космонавтов в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ночной пожар уничтожил три магазина в жилом доме в Санкт-Петербурге
Элитные часы Vacheron Constantin и ювелирку на 4 миллиона рублей вынесли из квартиры бизнесмена на Петровском проспекте
Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 28 мая 2020 года: Очень много людей на улице
Новые случаи заражения коронавирусом обнаружены в 32 населенных пунктах Ленинградской области на 28 мая 2020 года
Суд не стал арестовывать петербуржца, жарившего сосиски на вечном огне в Кронштадте
Александр Анюков возвращается в «Зенит», где будет тренером
Мужчина отделался ушибом после столкновения с поездом в Санкт-Петербурге
Сеть «Лэнд» закрывает магазины и может покинуть Санкт-Петербург
Лето в Санкт-Петербурге начнется с похолодания
Браконьеров поймали на незаконной рыбалке в Ладожском озере в Карелии
Власти Ленобласти: Лагеря закрыты, детей отправлять нельзя
Следственный комитет начал проверку после обнаружения трех трупов на месте пожара в Санкт-Петербурге
Коронавирус в Карелии, последние новости на 28 мая 2020 года
Продажи новых машин в апреле рухнули на 72 процента
Жителей Ленинградской области защитят от шумных соседей во время карантина
Комитет здравоохранения раскрыл подробности о 9 новых смертях от коронавируса в Санкт-Петербурге на 28 мая 2020 года
Огромная очередь выстроилась на проходной Кировского завода в Санкт-Петербурге утром 28 мая 2020 года
Еще девять человек умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге
Жесткий пожар охватил 100 квадратных метров поля в Шушарах
Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 28 мая 2020 года
Полиция показала видео задержания угонщика дорогой иномарки
Мошенницу, снявшую порчу и ювелирку со студентки, разыскивают в Санкт-Петербурге
Умерших от коронавируса разрешили хоронить на всех кладбищах, рядом с родными
Более 14 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
На проспекте Героев два подростка с ножом отобрали футболку у студента, а потом и кепку у школьника