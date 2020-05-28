Следственный комитет начал проверку после обнаружения трех трупов на месте пожара в Санкт-Петербурге

28 Май 2020 2020-05-28T12:45:23+03:00

В Петербурге проводится проверка после обнаружения трех трупов на месте пожара на проспекте Космонавтов Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Предположительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем во время курения [видео]

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В Санкт-Петербурге в четверг, 28 мая 2020 года, следственный комитет начал проверку по факту обнаружения трех трупов на месте пожара, произошедшем накануне. Днем в среду, 27 мая, огонь вспыхнул в заброшенном гараже на проспекте Космонавтов. На пепелище спасатели нашли тела двух мужчин и женщины.

- Установлено, что погибшие, являясь лицами без определенного места жительства вместе со своим знакомым, распивали в гараже спиртные напитки. По предварительным данным возгорание помещения произошло в связи с неосторожным обращением с огнем при курении, - сообщили в следственном комитете.

Известно, что один человек все же смог спастись. О его состоянии здоровья на данным момент ничего не известно.

Спасатели быстро прибыли на место, так как пожар произошел рядом со строительной площадкой, где в этот момент находились рабочие и сообщили о ЧП.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначены различные экспертизы, выполняются иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Бытовка сгорела на проспекте Космонавтов в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU