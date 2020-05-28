2020-05-28T13:18:45+03:00
Общество

Браконьеров поймали на незаконной рыбалке в Ладожском озере в Карелии

У мужчин изъяли катера, сети и весь улов
Лилия КОЗЛОВА
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Двух жителей Карелии поймали за незаконную рыбалку в Ладожском озере / Фото: пресс-служба Северо-Западного территориального управления РосрыболовстваДвух жителей Карелии поймали за незаконную рыбалку в Ладожском озере / Фото: пресс-служба Северо-Западного территориального управления Росрыболовства
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В Карелии рыбоохрана поймала двух браконьеров, которые занимались незаконной рыбалкой. Как сообщили в управлении в четверг, 28 мая 2020 года, местных жителей заметили в акватории Ладожского озера в Сортавальском районе, на территории национального парка «Ладожские шхеры», являющегося особо охраняемой природной территорией.

- Местные жителей ловили рыбу на двух катерах. В суднах у нарушителей нашли 149 особей густер и 9 плотвы. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, согласно действующим таксам составил 153500 рублей, - сообщили в управлении Росрыболовства.

У браконьеров изъято 360 метров незаконных орудий лова, оба катера и 158 экземпляров водных биологических ресурсов.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело за незаконную добычу водных биологических ресурсов. Рыбкам может грозить от трех до пяти лет тюрьмы, либо крупный штраф до 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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