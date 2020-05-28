Лето в Санкт-Петербурге начнется с похолодания

28 Май 2020 2020-05-28T13:28:07+03:00

Погода в начале июня в Санкт-Петербурге жаркой не будет, но прогноз на лето не такой пессимистичный

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До календарного лета осталось ровно четыре дня, и по традиции погода в Санкт-Петербурге сразу испортилась. После жаркой второй половины мая город на Неве затянуло тучами и резко похолодало. В четверг, 28 мая, синоптики обещают, что температура воздуха не поднимется днем выше +14 градусов. А завтра, 29 мая, будет еще свежее. Под +20 градусов разогреет в выходные, а дальше - столбики термометра снова опустятся. Лето в Санкт-Петербурге, если верить прогнозам, начнется с похолодания. В понедельник, 1 июня 2020 года, днем будет не больше +16, ночами и вовсе - до +8. К счастью, достаточно холодное начало лета не означает плохую погоду до сентября.

Как объяснил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов, в прогнозе на лето ориентироваться нужно на показатели близкие к норме и выше нормы.

- Июнь температурных рекордов пока не обещает, - добавил Колесов. - Холоднее +16…+18 в среднемесячном эквиваленте быть не должно, но и особой жары пока не ждем.

ИСТОЧНИК KP.RU