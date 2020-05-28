Сеть «Лэнд» закрывает магазины и может покинуть Санкт-Петербург

28 Май 2020 2020-05-28T13:30:29+03:00

Сеть "Лэнд" закрывает два магазина и может уйти из Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Пока «сокращение» коснется супермаркетов на Невском проспекте и во «Владимирском пассаже»

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Еще одна торговая сеть может покинуть Санкт-Петербург. Как утверждают эксперты, кандидатом «на выход» является «Лэнд». Впрочем, пока закрываются лишь два магазина ритейлера, но зато какие. Это флагманский магазин «Стокманн» на Невском проспекте в ТЦ «Невский центр» и супермаркет во «Владимирском пассаже».

- Трафик магазинов, расположенных в торговых комплексах в центре, сильно зависел от туристов и сотрудников близлежащих бизнес-центров. Из-за пандемии их оборот сократился на 70–80%, - рассказала «Коммерсанту» Гендиректор торговой сети Олеся Мальцева.

Причиной закрытия супермаркета в «Невском центре» стали в том числе и высокие арендные ставки. Магазин во «Владимирском пассаже» планировалось перестроить в гастромаркет, но тратить 60 миллионов рублей на это в нынешних условиях посчитали нецелесообразным.

В самой сети отмечают, что несмотря на долги перед поставщиками, их финансовое положение стабильное. Однако за последнее время «Лэнд» уже закрыл несколько магазинов в разных частях города. А опрошенные «Коммерсантом» эксперты и вовсе полагают, что сеть может покинуть Санкт-Петербург уже до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU