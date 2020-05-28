2020-05-28T13:33:44+03:00
Происшествия

Мужчина отделался ушибом после столкновения с поездом в Санкт-Петербурге

Петербуржец переходил железнодорожные пути в неположенном месте глубокой ночью
Лилия КОЗЛОВА
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Мужчина выжил после столкновения с поездом в Санкт-ПетербургеМужчина выжил после столкновения с поездом в Санкт-ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Санкт-Петербурге сотрудники транспортной полиции проверяют ЧП, произошедшее на железнодорожной станции Красное Село. В 3:55 часов ночи четверга, 28 мая 2020 года, в дежурную часть поступило сообщение о том, что электропоезд, следующий со станции Гатчина в сторону Балтийского вокзала, сбил мужчину. Благо, тот остался жив.

- Сотрудниками следственно-оперативной группы транспортной полиции, прибывшими на место происшествия, установлена личность пострадавшего. Выяснено, что ему 38 лет, петербуржец, - сообщили в управлении на транспорте МВД.

Пострадавший рассказал, что переходил железнодорожные пути в неположенном месте и не обратил внимания на приближающийся поезд. В результате был задет по касательной подножкой электропоезда. Гражданин доставлен в больницу с диагнозом: ушиб и ссадина правого бедра.

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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