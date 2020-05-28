Мужчина отделался ушибом после столкновения с поездом в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге сотрудники транспортной полиции проверяют ЧП, произошедшее на железнодорожной станции Красное Село. В 3:55 часов ночи четверга, 28 мая 2020 года, в дежурную часть поступило сообщение о том, что электропоезд, следующий со станции Гатчина в сторону Балтийского вокзала, сбил мужчину. Благо, тот остался жив.
- Сотрудниками следственно-оперативной группы транспортной полиции, прибывшими на место происшествия, установлена личность пострадавшего. Выяснено, что ему 38 лет, петербуржец, - сообщили в управлении на транспорте МВД.
Пострадавший рассказал, что переходил железнодорожные пути в неположенном месте и не обратил внимания на приближающийся поезд. В результате был задет по касательной подножкой электропоезда. Гражданин доставлен в больницу с диагнозом: ушиб и ссадина правого бедра.
В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU