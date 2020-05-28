Александр Анюков возвращается в «Зенит», где будет тренером

28 Май 2020 2020-05-28T13:48:38+03:00

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Легендарный защитник «Зенита» и сборной России Александр Анюков возвращается в стан сине-бело-голубых. Весной 2019 года он покинул Петербург, чтобы закончить карьеру в родных «Крыльях Советов», но теперь миссия выполнена и Саша едет на берега Невы.

- В июле прошлого года воспитанник самарского футбола, один из самых титулованных российских игроков Александр Анюков спустя 15 лет вновь стал игроком «Крыльев Советов». Его бесценный опыт и авторитет позволили влиться в команду, стать капитаном и провести 18 матчей в этом сезоне, - говорится в сообщении пресс-службы «Крылышек».- Его соглашение истекает 31 мая и клубом принято решение его не продлевать.

По возвращению в Петербург Анюков сосредоточится на тренерской работе, о чем с руководством «Зенита» была договоренность перед переходом в «Крылья Советов».

Сам петербургский клуб обратный трансфер пока не подтверждает. Когда и как бывший игрок вольется в штаб сине-бело-голубых, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU