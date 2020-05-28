2020-05-28T14:16:12+03:00
Общество

Суд не стал арестовывать петербуржца, жарившего сосиски на вечном огне в Кронштадте

Отправить мужчину в СИЗО просило следствие [видео]
Петр КИБЕР
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Суд не стал арестовывать любителя "барбекю", как просило следствие. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛОСуд не стал арестовывать любителя "барбекю", как просило следствие. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО
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Кронштадтский районный суд Санкт-Петербурга отказал следователям, которые просили отправить под арест 36-летнего мужчину, вместе с подругами пожарившего сосиски на вечном огне в Кронштадте. Пока мера пресечения ему не определена.

- По версии следствия, 24 мая, обвиняемый с двумя знакомыми приехал на автомобиле к памятнику «Вечный огонь над Братской могилой рабочих и матросов». Действуя группой лиц, грубо нарушая общественный порядок, желая продемонстрировать свое превосходство над окружающими и циничное пренебрежение нормами морали и нравственности, совершили действия, оскверняющие надмогильное сооружение, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Пожарив на вечном огне сосиски, троица бросила там же шампуры, мусор и преспокойно уехала по домам. Уже 26 мая всех задержали, а 27 мая всем было предъявлено обвинение по статье «Надругательство над надмогильным сооружением». Ответственность по ней – до пяти лет лишения свободы.

СК опубликовал видео допроса группы, осквернившей "Вечный огонь" в Кронштадте.Следственное управление Следственного Комитета по Санкт-Петербургу во вторник опубликовало кадры допроса подозреваемых по делу об осквернении памятника "Вечный огонь над могилой рабочих и матросов" по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 214 УК РФ - "вандализм"

ИСТОЧНИК KP.RU

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