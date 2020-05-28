2020-05-28T14:17:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом обнаружены в 32 населенных пунктах Ленинградской области на 28 мая 2020 года

За сутки еще у 51 человека подтвердился диагноз COVID-19
Лилия КОЗЛОВА
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Новые случаи заражения коронавирусом обнаружены в 32 населенных пунктах Ленинградской области на 28 мая 2020 годаНовые случаи заражения коронавирусом обнаружены в 32 населенных пунктах Ленинградской области на 28 мая 2020 годаФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Ленинградской области на 28 мая 2020 года подтвержден еще 51 случай заражения коронавирусной инфекцией. Все они обнаружены в 32 населенных пунктах десяти районов 47-го региона. Администрация области опубликовала данный список.

- Оперативный штаб Ленобласти сообщает о 51 новом подтвержденном случае заболевания коронавирусом, - рассказали в администрации.

Так новые случаи заражения были выявлены:

Волосово, Бегуницы, Сумино, Смëдово, Сельцо, Волосовский район;

Колчаново, Новая Волховский район;

Выборг, Светогорск Выборгский район;

Гатчина, Вырица, Покровская, Новый Свет, Сяськелево, Дружная горка, Пудость Гатчинский район;

Кингисепп, Ивангород Кингисеппский район;

Кириши;

Кировск, Горы, Приладожский Кировский район;

Аннино, Нижняя Колония, Пигалево, Горбунки Ломоносовский район;

Приозерск, Снегиревка, Борисово Приозерский район;

Тельмана, Никольское, Федоровское Тосненский район.

- Ситуация в Ленобласти стабилизируется, но остается напряженной. Внебольничных пневмоний 34 процента, клиника ОРВИ у 30 процентов, инфицированные без проявлений 35 процентов, - рассказала глава Роспотребнадзора области Ольга Историк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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