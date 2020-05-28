Новые случаи заражения коронавирусом обнаружены в 32 населенных пунктах Ленинградской области на 28 мая 2020 года
В Ленинградской области на 28 мая 2020 года подтвержден еще 51 случай заражения коронавирусной инфекцией. Все они обнаружены в 32 населенных пунктах десяти районов 47-го региона. Администрация области опубликовала данный список.
- Оперативный штаб Ленобласти сообщает о 51 новом подтвержденном случае заболевания коронавирусом, - рассказали в администрации.
Так новые случаи заражения были выявлены:
Волосово, Бегуницы, Сумино, Смëдово, Сельцо, Волосовский район;
Колчаново, Новая Волховский район;
Выборг, Светогорск Выборгский район;
Гатчина, Вырица, Покровская, Новый Свет, Сяськелево, Дружная горка, Пудость Гатчинский район;
Кингисепп, Ивангород Кингисеппский район;
Кириши;
Кировск, Горы, Приладожский Кировский район;
Аннино, Нижняя Колония, Пигалево, Горбунки Ломоносовский район;
Приозерск, Снегиревка, Борисово Приозерский район;
Тельмана, Никольское, Федоровское Тосненский район.
- Ситуация в Ленобласти стабилизируется, но остается напряженной. Внебольничных пневмоний 34 процента, клиника ОРВИ у 30 процентов, инфицированные без проявлений 35 процентов, - рассказала глава Роспотребнадзора области Ольга Историк.
ИСТОЧНИК KP.RU