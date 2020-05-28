2020-05-28T14:36:45+03:00
Общество

Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 28 мая 2020 года: Очень много людей на улице

Петербуржцы массово гуляют, несмотря на действие ограничений
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге упал до 1,2 балла днем 28 мая 2020 годаИндекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге упал до 1,2 балла днем 28 мая 2020 годаФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

С каждым днем в Северной столице все больше людей выходят на улицу, устав от продолжительной эпидемии коронавируса. Так, индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 28 мая 2020 года на 14:10 часов составил всего 1,2 балла. Петербуржцы продолжают держать антирекорд.

- Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на 14:10 составил 1,2 балла — это значит, что на улице очень много людей, - говорится в данных сервиса «Яндекс».

Вчера, 27 мая, по итогам дня индекс самоизоляции составил 1,5 балла, это на 1,1 балла больше, чем в среднюю среду до распространения коронавируса. В прошлую среду местный индекс составлял 1,9 балла — за неделю индекс снизился на 0,4 балла.

По среднему уровню самоизоляции за вчерашний день город Санкт-Петербург занял 3 место в рейтинге самоизоляции среди 15 городов России с населением более 1 миллиона человек. Возглавил вчерашний рейтинг город Москва с 2 баллами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ночной пожар уничтожил три магазина в жилом доме в Санкт-Петербурге
Элитные часы Vacheron Constantin и ювелирку на 4 миллиона рублей вынесли из квартиры бизнесмена на Петровском проспекте
Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 28 мая 2020 года: Очень много людей на улице
Новые случаи заражения коронавирусом обнаружены в 32 населенных пунктах Ленинградской области на 28 мая 2020 года
Суд не стал арестовывать петербуржца, жарившего сосиски на вечном огне в Кронштадте
Александр Анюков возвращается в «Зенит», где будет тренером
Мужчина отделался ушибом после столкновения с поездом в Санкт-Петербурге
Сеть «Лэнд» закрывает магазины и может покинуть Санкт-Петербург
Лето в Санкт-Петербурге начнется с похолодания
Браконьеров поймали на незаконной рыбалке в Ладожском озере в Карелии
Власти Ленобласти: Лагеря закрыты, детей отправлять нельзя
Следственный комитет начал проверку после обнаружения трех трупов на месте пожара в Санкт-Петербурге
Коронавирус в Карелии, последние новости на 28 мая 2020 года
Продажи новых машин в апреле рухнули на 72 процента
Жителей Ленинградской области защитят от шумных соседей во время карантина
Комитет здравоохранения раскрыл подробности о 9 новых смертях от коронавируса в Санкт-Петербурге на 28 мая 2020 года
Огромная очередь выстроилась на проходной Кировского завода в Санкт-Петербурге утром 28 мая 2020 года
Еще девять человек умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге
Жесткий пожар охватил 100 квадратных метров поля в Шушарах
Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 28 мая 2020 года
Полиция показала видео задержания угонщика дорогой иномарки
Мошенницу, снявшую порчу и ювелирку со студентки, разыскивают в Санкт-Петербурге
Умерших от коронавируса разрешили хоронить на всех кладбищах, рядом с родными
Более 14 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
На проспекте Героев два подростка с ножом отобрали футболку у студента, а потом и кепку у школьника