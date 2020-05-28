Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 28 мая 2020 года: Очень много людей на улице

28 Май 2020 2020-05-28T14:36:45+03:00

Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге упал до 1,2 балла днем 28 мая 2020 года Фото: Олег ЗОЛОТО

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С каждым днем в Северной столице все больше людей выходят на улицу, устав от продолжительной эпидемии коронавируса. Так, индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 28 мая 2020 года на 14:10 часов составил всего 1,2 балла. Петербуржцы продолжают держать антирекорд.

- Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге на 14:10 составил 1,2 балла — это значит, что на улице очень много людей, - говорится в данных сервиса «Яндекс».

Вчера, 27 мая, по итогам дня индекс самоизоляции составил 1,5 балла, это на 1,1 балла больше, чем в среднюю среду до распространения коронавируса. В прошлую среду местный индекс составлял 1,9 балла — за неделю индекс снизился на 0,4 балла.

По среднему уровню самоизоляции за вчерашний день город Санкт-Петербург занял 3 место в рейтинге самоизоляции среди 15 городов России с населением более 1 миллиона человек. Возглавил вчерашний рейтинг город Москва с 2 баллами.

ИСТОЧНИК KP.RU