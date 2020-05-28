2020-05-28T15:00:02+03:00
Происшествия

Элитные часы Vacheron Constantin и ювелирку на 4 миллиона рублей вынесли из квартиры бизнесмена на Петровском проспекте

В 4-комнатные апартаменты в престижном жилом комплексе удачно наведались воры-домушники
Петр КИБЕР
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Из квартиры бизнесмена украли дорогие часы и украшения.Из квартиры бизнесмена украли дорогие часы и украшения.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Полицейские Петроградского района ищут воров-домушников, которые влезли в шикарную но пустовавшую квартиру гендиректора одной коммерческой фирмы и вынесли оттуда добра на четыре миллиона рублей. В числе пропавших вещей оказались и элитные часы Vacheron Constantin.

- 27 мая в полицию поступило заявление от мужчины 1982 года рождения о том, что в период с 24 апреля по 12 мая неизвестный проник в четырехкомнатную квартиру одного из домов по Петровскому проспекту, откуда похитил часы Vacheron Constantin и ювелирные изделия. Ущерб составил 4 миллиона рублей, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Апартаменты, в которые влезли воришки, расположены на предпоследнем этаже 11-этажного дома. Как они попали внутрь, хозяин не знает. Однако он заявил, что в каждой комнате стоят камеры наблюдения и как только сам их посмотрит, передаст записи в полицию.

Также будет снята запись с видеокамер в подъезде дома.

Пока по заявлению идет проверка, вопрос о возбуждении дела решается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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