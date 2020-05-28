Ночной пожар уничтожил три магазина в жилом доме в Санкт-Петербурге

28 Май 2020 2020-05-28T15:06:06+03:00

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Сразу три магазина оказались уничтожены в ночном пожаре в Санкт-Петербурге. Около 3 часов в четверг, 28 мая 2020 года, произошло возгорание на первом этаже жилого дома 18/1 по улице Маршала Захарова. Огонь распространился сразу на три торговые точки – аптека, финские товары и шаверма. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети.

- Живу в этом доме, но с другой стороны. В три часа ночи проснулась от сирен. У меня под окном люк с пожарным гидрантом. Как раз пожарники воду брали... Из всего жалко аптеку и финские товары, вкусное мороженое было, - рассказала местная жительница.

Как именно начался пожар, на данный момент не известно. Специалисты проводят проверку на месте ЧП, после которой будет дана оценка и определен ущерб.

По данным МЧС Петербурга, сообщение о пожаре поступило в 3:00 ночи. На место выехали 2 единицы техники и восемь человек личного состава. В 3:12 пожар был уже ликвидирован.

Три магазина сгорели в ночном пожаре на Маршала Захарова в Санкт-Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU