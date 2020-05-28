2020-05-28T15:06:06+03:00
Происшествия

Ночной пожар уничтожил три магазина в жилом доме в Санкт-Петербурге

Огонь охватил первый этаж дома 18 по улице Маршала Захарова
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Три магазина сгорели в ночном пожаре на Маршала Захарова 28 маяТри магазина сгорели в ночном пожаре на Маршала Захарова 28 маяФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Сразу три магазина оказались уничтожены в ночном пожаре в Санкт-Петербурге. Около 3 часов в четверг, 28 мая 2020 года, произошло возгорание на первом этаже жилого дома 18/1 по улице Маршала Захарова. Огонь распространился сразу на три торговые точки – аптека, финские товары и шаверма. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети.

- Живу в этом доме, но с другой стороны. В три часа ночи проснулась от сирен. У меня под окном люк с пожарным гидрантом. Как раз пожарники воду брали... Из всего жалко аптеку и финские товары, вкусное мороженое было, - рассказала местная жительница.

Как именно начался пожар, на данный момент не известно. Специалисты проводят проверку на месте ЧП, после которой будет дана оценка и определен ущерб.

По данным МЧС Петербурга, сообщение о пожаре поступило в 3:00 ночи. На место выехали 2 единицы техники и восемь человек личного состава. В 3:12 пожар был уже ликвидирован.

Три магазина сгорели в ночном пожаре на Маршала Захарова в Санкт-Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ночной пожар уничтожил три магазина в жилом доме в Санкт-Петербурге
Элитные часы Vacheron Constantin и ювелирку на 4 миллиона рублей вынесли из квартиры бизнесмена на Петровском проспекте
Индекс уровня самоизоляции в Санкт-Петербурге на 28 мая 2020 года: Очень много людей на улице
Новые случаи заражения коронавирусом обнаружены в 32 населенных пунктах Ленинградской области на 28 мая 2020 года
Суд не стал арестовывать петербуржца, жарившего сосиски на вечном огне в Кронштадте
Александр Анюков возвращается в «Зенит», где будет тренером
Мужчина отделался ушибом после столкновения с поездом в Санкт-Петербурге
Сеть «Лэнд» закрывает магазины и может покинуть Санкт-Петербург
Лето в Санкт-Петербурге начнется с похолодания
Браконьеров поймали на незаконной рыбалке в Ладожском озере в Карелии
Власти Ленобласти: Лагеря закрыты, детей отправлять нельзя
Следственный комитет начал проверку после обнаружения трех трупов на месте пожара в Санкт-Петербурге
Коронавирус в Карелии, последние новости на 28 мая 2020 года
Продажи новых машин в апреле рухнули на 72 процента
Жителей Ленинградской области защитят от шумных соседей во время карантина
Комитет здравоохранения раскрыл подробности о 9 новых смертях от коронавируса в Санкт-Петербурге на 28 мая 2020 года
Огромная очередь выстроилась на проходной Кировского завода в Санкт-Петербурге утром 28 мая 2020 года
Еще девять человек умерли от коронавируса в Санкт-Петербурге
Жесткий пожар охватил 100 квадратных метров поля в Шушарах
Коронавирус в Ленинградской области, последние новости на 28 мая 2020 года
Полиция показала видео задержания угонщика дорогой иномарки
Мошенницу, снявшую порчу и ювелирку со студентки, разыскивают в Санкт-Петербурге
Умерших от коронавируса разрешили хоронить на всех кладбищах, рядом с родными
Более 14 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
На проспекте Героев два подростка с ножом отобрали футболку у студента, а потом и кепку у школьника