2020-05-28T16:05:38+03:00
Общество

Петербуржцы встали в длинную очередь перед магазином «Карусель» на Ленинском проспекте

Люди долго ждали, чтобы попасть внутрь и купить распродажные продукты
Петр КИБЕР
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Покупатели встали в очередь перед "Каруселью" на Ленинском проспекте. Фото: vk.com/unreleased_dtpПокупатели встали в очередь перед "Каруселью" на Ленинском проспекте. Фото: vk.com/unreleased_dtp
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К очередям в отделения банков и на почты, в Санкт-Петербурге добавились очереди в магазины. Правда, не во все, а лишь один – «Карусель» на Ленинском проспекте. Здесь вереница желающих попасть внутрь супермаркета вытянулась на сотню метров – горожане пытались соблюдать социальную дистанцию. Впрочем, причина оказалась проста – распродажа перед закрытием.

- Реконструкцию в гипермаркете решили провести «в рамках трансформации бизнеса». Последним днем работы «Карусели» станет 31 мая. На ее месте планируют открыть «Перекресток» большого формата, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу X5 Retail Group.

Напомним, что ранее уже были закрыты три «Карусели»: на Коломяжском проспекте и улице Карбышева (их также превратят в «Перекрестки») и на проспекте Руставели. Судьба этого магазина пока не определена.

И как сейчас в супермаркете на Ленинском, перед закрытием была объявлена распродажа всего и вся, что вызвало ажиотаж. А чтобы не создавать толкучку, покупателей запускают внутрь партиями. Это и привело к очередям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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