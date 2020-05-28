КАД встал в жесткую пробку в Санкт-Петербурге днем 28 мая 2020 года

28 Май 2020 2020-05-28T16:10:34+03:00

Также затор в 9 баллов образовался на проспекте Маршала Жукова

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Несмотря на режим самоизоляции, на дорогах Санкт-Петербурга не свободно. Днем в четверг, 28 мая 2020 года, сразу в нескольких частях города образовались большие пробки. Одна из них на Кольцевой автодороге.

- Рекордно длинная для этого времени пробка зафиксирована в Санкт-Петербурге в 15:20 часов. Затор образовался на внутренней стороне КАД от Горского шоссе до проспекта Энгельса. Длина пробки составила 14,1 километров, - сообщил сервис «Яндекс».

Еще серьезно загружен оказался проспект Маршала Жукова. В 13:21 часов пробка из центра оказалась в 9 баллов, что на 5 баллов выше обычного.

Необычная пробка длиной в 5,3 километров зафиксирована в 15:48 часов на Московском шоссе от 2-го Бадаевского проезда до центра Scania. Там можно простоять 44 минуты.

В целом по городу загруженность дорог оценивается в 3 балла. Ожидается, что пробки начнут расти в ближайший час и к 18 часам достигнут пика в 5 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU