Под бомбоубежищем в сквере Виктора Цоя сделают бассейн
Сквер на углу Зверинской улицы и Любанского переулка хорошо знаком петербургским меломанам. Здесь неподалеку находилась котельная «Камчатка», в которой работал Виктор Цой –сейчас сквер носит его имя, а в конце 90-х в здании бомбоубежища располагался знаменитый клуб «Тоннель». Но он давно закрыт, а сейчас в старом бункере собираются сделать плавательный бассейн.
- Я думаю, что это будет уникальный для Петербурга объект. В итоге получится единое пространство со сквером Виктора Цоя, - рассказал газете «Петербургский дневник» глава администрации Петроградского района Иван Громов.
Сейчас здание бывшего бомбоубежища не используется по назначению, оно выведено из перечня объектов гражданской обороны. Бункер передан в управление спортшколе «Радуга», которая и займется реконструкцией. Будущий бассейн обещают приспособить и для детей с ограниченными возможностями.
После благоустройства сквера, здесь появится памятник Виктору Цою.
ИСТОЧНИК KP.RU