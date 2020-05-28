2020-05-28T16:19:44+03:00
Общество

Под бомбоубежищем в сквере Виктора Цоя сделают бассейн

Здание бывшего клуба «Тоннель» получила в управление спортшкола «Радуга»
Петр КИБЕР
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В бункере, на котором сделана зона отдыха, создадут бассейн.В бункере, на котором сделана зона отдыха, создадут бассейн.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Сквер на углу Зверинской улицы и Любанского переулка хорошо знаком петербургским меломанам. Здесь неподалеку находилась котельная «Камчатка», в которой работал Виктор Цой –сейчас сквер носит его имя, а в конце 90-х в здании бомбоубежища располагался знаменитый клуб «Тоннель». Но он давно закрыт, а сейчас в старом бункере собираются сделать плавательный бассейн.

- Я думаю, что это будет уникальный для Петербурга объект. В итоге получится единое пространство со сквером Виктора Цоя, - рассказал газете «Петербургский дневник» глава администрации Петроградского района Иван Громов.

Сейчас здание бывшего бомбоубежища не используется по назначению, оно выведено из перечня объектов гражданской обороны. Бункер передан в управление спортшколе «Радуга», которая и займется реконструкцией. Будущий бассейн обещают приспособить и для детей с ограниченными возможностями.

После благоустройства сквера, здесь появится памятник Виктору Цою.

ИСТОЧНИК KP.RU

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