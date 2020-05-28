2020-05-28T16:22:54+03:00
Общество

Детские летние лагеря могут открыться 1 июля 2020 года в Санкт-Петербурге

В случае улучшение ситуации, оздоровительная кампания может начаться раньше
Лилия КОЗЛОВА
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Детские летние лагеря могут открыться 1 июля 2020 года в Санкт-ПетербургеДетские летние лагеря могут открыться 1 июля 2020 года в Санкт-ПетербургеФото: Олег ЗОЛОТО
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Летняя оздоровительная кампания в Санкт-Петербурге может начаться уже с 1 июля 2020 года. Об этом сообщил в четверг, 28 мая 2020 года, губернатор Александр Беглов в ходе заседания рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV.

- Решение о конкретных сроках и формах организации летнего отдыха детей и молодежи будет приниматься дополнительно с учетом эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, - сообщили в Смольном.

Отмечается, что если эпидемическая обстановка улучшится, летняя оздоровительная кампания может начаться и раньше – при соблюдении условий безопасного отдыха.

Ранее глава комитета по образованию Жанна Воробьева рассказала, что восемь летних лагерей в Петербурге и 34 в Ленобласти смогут начать прием детей уже с 15 июня. Важно, чтобы при этом соблюдались все меры безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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