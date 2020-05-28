Беглов рассказал о ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге

28 Май 2020 2020-05-28T16:37:18+03:00

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В четверг, 28 мая 2020 года, губернатор Александр Беглов принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. На нем градоначальник рассказал о том, как складывается эпидемиологическая ситуация в Санкт-Петербурге.

- На сегодняшний день выздоровело 4783 человека, заболело всего 14846 петербуржцев. В городе работают 36 лабораторий, осуществляющих ПЦР диагностику. С 1 марта на COVID-19 обследовано 631 749 человек, - рассказали в Смольном.

Вместе с тем, как отметил Александр Беглов, с 25 мая возобновили работу в своих помещениях многофункциональные центры. Также в городе разрешено возобновление кино- и видеосъемок для съемочных групп до 50 человек.

Глава города отметил, что на месяц раньше, чем было запланировано – в июне, а не в июле – начнется предусмотренная Посланием Президента Российской Федерации выплата ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет для малообеспеченных семей.

-Жители города смогут получать различного рода выплаты, всего более двадцати, в том числе детские пособия, без заявлений и подтверждающих документов, – сказал Александр Беглов.

Ранее почти 1,8 млн петербуржцев получили единовременную выплату в 800 рублей на приобретение средств индивидуальной защиты.

Также в Петербурге уточнены правила проведения ритуальных церемоний прощания. Для прощания с умершими без подозрения на инфицирование либо установленного факта заражения COVID выделен средний зал крематория. Кремация умерших с коронавирусом или подозрении на него осуществляется в отдельно стоящем кремационном цехе № 2 крематория без проведения ритуальных церемоний. Для исключения прямого контакта с телом умершего установлен герметичный купол. Достигнута договоренность о разрешении захоронений умерших в родственные могилы.

ИСТОЧНИК KP.RU