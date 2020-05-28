Коронавирус в Ленинградской области по районам, последние новости на 28 мая 2020 года: Выздоровели сразу 108 человек

28 Май 2020 2020-05-28T19:34:41+03:00

«Комсомолка» подсчитала, как распространился коронавирус в Ленинградской области по районам и собрала последние новости на 28 мая 2020 года

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В Ленинградской области последние новости по коронавирусу внушает оптимизм: на 28 мая 2020 года в регионе выздоровевших в два раза больше, чем заболевших! Тесты подтвердили COVID-19 у 51 человека, а выписались сразу 108 пациентов. На карте распространения коронавируса в Ленинградской области видно, что новые случаи выявили в десяти районах. В статистику попали всего 32 населенных пункта.

"Комсомолка" собрала данные заболеваемости коронавирусом в Ленобласти по районам.Фото: Павел РОМАНОВ

Судя по данным, хорошая динамика во Всеволожском районе, который находится на втором месте по числу заболевших коронавирусом (всего 727 случаев). Там в последние дни все меньше положительных тестов, а за сутки зафиксировали всего троих человек с COVID-19. Выздоровели за последние 24 часа в районе 28 человек. А за все время – 556.

По-прежнему в «красной» зоне Гатчинский район: он на первом месте по заболевшим (791 человек) – и плюс 21 новый случай за сутки. Тем временем выписали там за все время 147 пациентов. Напомним, что всего в регионе зафиксировано 2660 случаев коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU