Дома Поршневых на набережной Черной речки признали памятниками

28 Май 2020 2020-05-28T16:52:33+03:00

До революции здесь был первый в России питомник служебно-розыскного собаководства

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Два соседних здания на набережной Черной речки, составляющих один архитектурный ансамбль, стали памятниками регионального значения. Дома Поршневых внесены в реестр объектов культурного наследия по распоряжению главы КГИОП Сергея Макарова.

- Выявленные объекты культурного наследия «Дом П.И. Поршневой» (наб. Черной речки, 49, на углу со Старобельской улицей) и «Дом Д.И. Поршнева» (наб. Черной речки, 51), включены в единый государственный реестр, - сообщает пресс-служба Комитета по охране и использованию памятников (КГИОП).

История домов интересна. Их построили для себя дети владельца кирпичных заводов, выходца из олонецких крестьян Ивана Поршнева. Он владел десятком участков на набережной Черной речки, когда эта местность была окраиной Петербурга. Часть даже сдавали под выпас коров.

Пятиэтажный дом №51 создан в 1902 году по проекту архитектора Дрезденского Королевского политехникума Меера Розензона.

Также пятиэтажное здание за номером 49 построено в 1906 году по проекту инженера-техника Мануила Александровича Цейля. Здесь, в 1909 году, появился первый в России питомник служебно-розыскного собаководства.

Сейчас оба дома используются по прямому назначению, как жилые.

Дом номер 49. Здесь был первый в стране питомник служебного собаководства. Фото: КГИОП.

ИСТОЧНИК KP.RU