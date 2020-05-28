2020-05-28T17:20:22+03:00
Общество

Общественный транспорт начал работать в Петрозаводске с 28 мая 2020 года

С 1 июня автобусы и троллейбусы могут начать ходить по всей Карелии
Лилия КОЗЛОВА
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В Петрозаводске начал работать общественный транспорт с 28 маяВ Петрозаводске начал работать общественный транспорт с 28 маяФото: Олег ЗОЛОТО
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В городе Петрозаводск, в Карелии, с 28 мая 2020 года возобновил работу общественный транспорт. В администрации Республики отметили, что это решение было принято из расчета эпидемиологической обстановки.

- Сейчас уже понятно, что за решением о возобновлении работы общественного транспорта не стоит ничего, кроме решения о возобновлении работы общественного транспорта. Это вопрос социального самочувствия и оценки эпидемиологических рисков, не более, - рассказали в пресс-службе губернатора Карелии.

Вероятно, что работа общественного транспорта на территории всей Карелии может возобновиться уже с 1 июня 2020 года.

На сегодняшний день в Карелии выявлено 382 случая заражения коронавирусом, из них 11 за последние сутки. Выздоровели уже 143 пациента. Летальных случаев за все время эпидемии было зарегистрировано 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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