За похищение и жестокое убийство женщины 10 лет назад в Санкт-Петербурге, двое получили по 18 лет тюрьмы

28 Май 2020 2020-05-28T17:42:22+03:00

За жестокое убийство 10-летней давности в Петербурге, двое отправятся в тюрьму на 18 лет каждый Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Труп жертвы с перерезанным горлом был найден в багажнике машины на проспекте Ветеранов

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В Санкт-Петербурге завершилось уголовное дело о похищении и жестоком убийстве 40-летней женщины, которое произошло 10 лет назад. В четверг, 28 мая 2020 года, после долгого расследования, суд наконец-то вынес приговор виновным – 34-х и 35-летнему мужчинам. Их обвиняют в угоне автомобиля, похищении, разбое и убийстве.

- Утром 28 августа 2010 года в багажнике автомобиля «Форд Фокус», припаркованного у одного из домов по проспекту Ветеранов было обнаружено тело 40-летней женщины с перерезанным горлом. С банковской карты потерпевшей в день совершения преступления в банкомате были сняты денежные средства неизвестным мужчиной, которого зафиксировала видеокамера, - сообщили в следственном комитете.

Работа по установлению преступников непрерывно продолжалась 9 лет. В итоге 12 марта 2019 года оба преступника были задержаны.

Так, 25 августа 2010 года, обвиняемые напали на женщину, затащили в, находящийся в ее пользовании служебный автомобиль, похитили банковскую карту, телефон. После они попытались задушить ее. Когда та потеряла сознание, перерезали ей горло, спрятали труп в багажник и бросили на проспекте Ветеранов.

Приговором суда обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU