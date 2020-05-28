2020-05-28T18:09:53+03:00
Происшествия

Лже-врач продал старушке БАДы за 240 тысяч рублей, сказав, что та умирает

Жертвой мошенников стала 82-летняя жительница Санкт-Петербурга [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Лже-врачи обокрали старушку на 240 тысяч рублей, сказав, что она умираетЛже-врачи обокрали старушку на 240 тысяч рублей, сказав, что она умираетФото: принтскрин видео.
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В Санкт-Петербурге полиция задержала лже-врачей, которые продали старушке БАДы за 240 тысяч рублей. Как стало известно в четверг, 28 мая 2020 года, 82-летнюю женщину обманули, напугав, что она умирает. Однако заверили, что есть лекарство, чтобы ее спасти.

- 19 мая 2020 года в полицию обратилась 82-летняя женщина, проживающая в одном из домов на Невском проспекте. Пенсионерка рассказала, что ей на стационарный телефон позвонил неизвестный, который представился врачом крупного медицинского центра и сообщил о том, что якобы женщина умирает и ей срочно необходимо приобрести лекарства, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Позже к дому старушки приехал неизвестный, с которым она пошла в офис финансово-кредитного учреждения, расположенный на площади Александра Невского, где женщина сняла наличные деньги и приобрела у неизвестного биологически-активные добавки за 240 тысяч рублей.

26 мая 2020 года около 10 часов вечера у дома 9 корпус 3 по проспекту Испытателей в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Центрального района по подозрению в совершении указанного преступления задержаны трое неработающих граждан, 36, 38 и 44 лет. Возбуждено уголовное дело.

Пенсионерке продали БАДы за 240 тысяч рублей, сказав, что она умирает.Видео: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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