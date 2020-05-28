Лже-врач продал старушке БАДы за 240 тысяч рублей, сказав, что та умирает
В Санкт-Петербурге полиция задержала лже-врачей, которые продали старушке БАДы за 240 тысяч рублей. Как стало известно в четверг, 28 мая 2020 года, 82-летнюю женщину обманули, напугав, что она умирает. Однако заверили, что есть лекарство, чтобы ее спасти.
- 19 мая 2020 года в полицию обратилась 82-летняя женщина, проживающая в одном из домов на Невском проспекте. Пенсионерка рассказала, что ей на стационарный телефон позвонил неизвестный, который представился врачом крупного медицинского центра и сообщил о том, что якобы женщина умирает и ей срочно необходимо приобрести лекарства, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.
Позже к дому старушки приехал неизвестный, с которым она пошла в офис финансово-кредитного учреждения, расположенный на площади Александра Невского, где женщина сняла наличные деньги и приобрела у неизвестного биологически-активные добавки за 240 тысяч рублей.
26 мая 2020 года около 10 часов вечера у дома 9 корпус 3 по проспекту Испытателей в результате проведённых оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Центрального района по подозрению в совершении указанного преступления задержаны трое неработающих граждан, 36, 38 и 44 лет. Возбуждено уголовное дело.
Пенсионерке продали БАДы за 240 тысяч рублей, сказав, что она умирает.Видео: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
ИСТОЧНИК KP.RU