2020-05-28T18:30:40+03:00
Общество

Действие льготных проездных билетов в Санкт-Петербурге возобновится 1 июня 2020 года

Ресурс, который был на карте на 28 марта 2020 года, будет полностью восстановлен
Лилия КОЗЛОВА
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С 1 июня возобновляется действие льготных проездных билетов в Санкт-ПетербургеС 1 июня возобновляется действие льготных проездных билетов в Санкт-ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Санкт-Петербург постепенно начинает выходить из режима самоизоляции. Так, с 1 июня 2020 года пассажиры, имеющие право на льготный или бесплатный проезд в городском общественном транспорте, вновь смогут пользоваться своими проездными билетами. Ресурс, который был на карте на 28 марта 2020 года, будет полностью восстановлен.

- Активировать льготный или бесплатный проездной билет можно будет двумя способами: в течение июня — в автоматизированном режиме, а с 1 июля по 31 декабря 2020 года — по заявлению. Таким образом, пассажиры, которые находятся сейчас в лечебных учреждениях или, например, на даче и не пользуются городским транспортом, не потеряют ранее записанные на карту ресурсы, - рассказали в Смольном.

Кроме того, по просьбам жителей пригородных районов - Колпино, Пушкин, Павловск, Ломоносов и других - для льготников восстанавливается бесплатный проезд в пригородных поездах в обе стороны, если начальный и конечный пункт поездки находятся на территории Санкт-Петербурга.

Аналогичная схема будет применяться и для пригородных автобусов — билет за 10% от стоимости можно будет приобрести на поездку в любую сторону в пределах города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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