Спортсмена, спасшего детей из горящей машины, наградили в Санкт-Петербурге

28 Май 2020 2020-05-28T19:10:31+03:00

На встречу в Комитет по физической культуре и спорту Денис пришел вместе с супругой Еленой, которая помогала ему в тот вечер

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В Санкт-Петербурге в четверг, 28 мая 2020 года, наградили спортсмена Дениса Маркелова, который вечером 20 мая спас двух детей из горящей машины на парковке возле супермаркета. Встреча героя состоялась с председателем комитета по физической культуре Антоном Шантырем.

- В этой опасной ситуации Вы проявили себя как настоящий и неравнодушный гражданин, как истинный ленинградец-петербуржец, – отметил Антон Шантырь, обращаясь к Денису Маркелову. – От лица всей спортивной общественности Петербурга хочется выразить Вам искренние слова благодарности. Продемонстрировав настоящую смелость и решительность, Вы стали образцом для подражания среди своих подопечных и ярким примером для воспитания молодого поколения.

Антон Шантырь наградил Дениса Маркелова Благодарностью Комитета по физической культуре и спорту и вручил отважному тренеру комплект спортивной экипировки.

Денис Маркелов является победителем первенства мира среди юношей 1998 года, бронзовым призером первенств мира 1999 и 2003 годов, призером этапов Кубков мира, серебряным призером чемпионата Европы-2008.

ИСТОЧНИК KP.RU