Без масок и перчаток разрешат ходить по улицам Санкт-Петербурга с 1 июня 2020 года

28 Май 2020 2020-05-28T19:12:24+03:00

Петербуржцам разрешат гулять по улице без масок и перчаток с 1 июня Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Санкт-Петербурге наконец-то начинается поэтапное снятие режима самоизоляции, введенного из-за эпидемии коронавируса. Так, первый этап начнется с 1 по 14 июня. Жителям города разрешат ходить по улицам без масок и перчаток.

- В рамках предложений Совета на первом этапе, с 1 июня по 14 июня, режим принятых ранее ограничений будет смягчен. Обязательное использование масок и перчаток на улицах также будет носить характер рекомендации. При этом в общественных местах, в транспорте, в магазинах использование средств индивидуальной защиты останется обязательным, - рассказали в Смольном.

Также петербуржцам старше 65-лет разрешат гулять по улице. Соблюдение карантина будет носить рекомендательный характер.

Можно будет гулять и по кладбищам. Однако там наличие маски и перчаток будет обязательным.

- Ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас непростая. Но есть тенденция к замедлению. За последнюю неделю коэффициент распространения держится на уровне единицы. Это далось нам большой ценой. Речь идет не только об экономической составляющей, но и об ограничениях для жителей, – сказал Александр Беглов.

ИСТОЧНИК KP.RU