2020-05-28T19:18:36+03:00
Общество

Найден источник жуткого запаха на севере Санкт-Петербурга

Всему виной навоз, которым удобряют поля, как выяснили в Росприроднадзоре
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Эксперты выяснили причину зловоний на севере Санкт-Петербурга. Фото: 78.rpn.gov.ruЭксперты выяснили причину зловоний на севере Санкт-Петербурга. Фото: 78.rpn.gov.ru
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Специалисты Росприроднадзора установили предполагаемую причину жутких зловоний на севере Санкт-Петербурга. Неприятные запахи не первый день мешали некоторым жителям Приморского и Выборгского районов. Горожане начали массово жаловаться на различные предприятия вроде «Водоканала» со своим полигоном «Северный», однако проверки Росприроднадзора показали, что там нет ничего столь пахучего.

А вот прогулка у сельскохозяйственных полей в поселке Левашово и в районе Каменки для инспекторов закончилась плодотворно. Оказалось, тот самый специфический запах принадлежал органическому удобрению – проще говоря, навозу.

- Деятельность на полях осуществляет ООО «СПК Пригородный». В предприятии подтвердили факт использования навоза на участках с площадью порядка 65 гектаров, которые примыкают к ЖК «Чистое небо». Удобрение используется под вспашку почвы для выращивания картофеля и капусты белокачанной в соответствии с севооборотом и соблюдением агротехнических и технологических требований возделывания сельскохозяйственных культур, - отметили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

Сейчас запахом должны заняться в комитете по природопользованию Санкт-Петербурга, который как раз присматривает за данным земельным участком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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