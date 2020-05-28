2020-05-28T19:50:00+03:00
Общество

Запрет на посещение лесов и лесопарков Санкт-Петербурга продлили по 14 июня

Губернатор Александр Беглов подписал соответствующее постановление
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Запрет на посещение лесов и лесопарков продлили по 14 июня в Санкт-Петербурге из-за противопожарного режима.Запрет на посещение лесов и лесопарков продлили по 14 июня в Санкт-Петербурге из-за противопожарного режима.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Губернатор Санкт-Петербурга продлил по 14 июня включительно так называемый противопожарный режим на территории города, из-за которого людям запрещено посещать леса и лесопарки. Соответствующее постановление уже подписано Александром Бегловым. Однако ограничения не касаются, как и раньше, различных специалистов, работа которых связана с этими зонами. Под запретом остается и въезд на транспорте в парки, лесопарковые зоны и городские леса. Исключения сделали только для пожарных и лесников.

- Кроме того, запрещено разводить огонь, сжигать мусор и сухую растительность, а также проводить все виды пожароопасных работ в городских лесах и на особо охраняемых природных территориях, в местах зеленых насаждений общего и ограниченного пользования, - добавляют в пресс-службе Смольного.

Напомним, что власти Санкт-Петербурга все же сняли часть ограничений по коронавирусу с 1 июня. «Комсомолка» подробно написала, что именно изменится в жизни горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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