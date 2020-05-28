2020-05-28T20:18:24+03:00
Происшествия

Суд не стал арестовывать двух подруг, устроивших барбекю на вечном огне в Кронштадте

Судья отказал следствию, не найдя оснований для заключения безрассудных девиц в СИЗО
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Суд не арестовал двух девушек, жаривших сосиски на Вечном огне в Кронштадте. Фото: СК РФСуд не арестовал двух девушек, жаривших сосиски на Вечном огне в Кронштадте. Фото: СК РФ
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Суд не стал арестовывать двух подруг, которые жарили сосиски со своим взрослым приятелем прямо на пламени Вечного огня в Кронштадте. Примечательно, что их друга постигла та же участь. Судья отказал следствию, не найдя никаких оснований для того, чтобы отправить безрассудных девиц в СИЗО.

- Обвиняемые девушки и их адвокаты возражали против заключения под стражу. Обе подсудимых пояснили, что они не намерены скрываться, полностью признают свою вину, а также раскаиваются в содеянном. Суд следствию отказал, не найдя факты, подтверждающие исключительность избрания обвиняемым меры пресечения в виде заключения СИЗО, - сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Напомним, «веселой» компании, состоящей из трех человек, недавно изменили уголовную статью. Теперь их будут судить за надругательство над надмогильным сооружением. В этом случае мужчине и двум подругам может светить до 5 лет лишения свободы, однако на практике все может ограничиться условным наказанием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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