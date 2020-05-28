2020-05-28T21:18:09+03:00
Общество

ЕГЭ в Санкт-Петербурге пройдет с 3 по 25 июля в условиях санитарной безопасности

Генуборка, дезинфекция и обеззараживание воздуха не дадут детям заболеть
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Губернатор рассказал об особенностях ЕГЭ в Санкт-Петербурге, который пройдет с 3 по 25 июля.Губернатор рассказал об особенностях ЕГЭ в Санкт-Петербурге, который пройдет с 3 по 25 июля.Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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ЕГЭ в Санкт-Петербурге пройдет с 3 по 25 июля в условиях абсолютной санитарной безопасности, о чем губернатор Александр Беглов доложил полпреду президента РФ в ходе заседания штаба по борьбе с коронавирусом. Для участия в едином госэкзамене в Северной столице зарегистрировались 38 992 человека. Из них чуть больше 27 тысяч – это выпускники этого года, около 4 тысяч – выпускники заведений среднего профобразования, а остальные 7 тысяч – выпускники прошлых лет.

- Всего организовано 167 пунктов проведения экзамена. Самый массовый экзамен - русский язык. Его планируется провести в два дня, 6 и 7 июля. Кроме того, отмена базовой математики позволит разместить выбравших этот предмет с соблюдением всех требований, - цитируют губернатора в пресс-службе Смольного.

Среди вынужденных нововведений ЕГЭ: измерение температуры, обеззараживание помещений, генуборка и дезинфекция. Также ребята будут приходить на экзамены не целыми классами, а по специальному графику для соблюдения социальной дистанции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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