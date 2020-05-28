Мужчину, обвиняемого в убийстве 8-месячного ребенка в Ленобласти, оправдали в суде
Обвиняемого в хладнокровном убийстве восьмимесячного малыша из Всеволожска оправдали в суде. Мужчину подозревали в том, что в ноябре 2016 года он, напившись, ударил и задушил маленького ребенка. В ходе судебных прений прокурор отказался от обвинений, придя к выводу, что следователи по сей день не нашли доказательств причастия подсудимого к жесткому преступлению.
- Экспертами установлены у потерпевшего ребенка множественные телесные повреждения, которые образовались не только до даты его смерти. В связи с этим государственный обвинитель полагал, что уголовное преследование в отношении обвиняемого должно быть прекращено, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Подсудимый с самого начала уверял в своей невиновности. Теперь уголовное дело вернули следователям. Вдобавок судья указал на некоторые нарушения закона, которые допустили сотрудники СУ СК РФ по Ленобласти в отношении обвиняемого мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU