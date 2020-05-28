«Митсубиси» влетел в три машины и перевернулся, скрываясь с места ДТП в Санкт-Петербурге

28 Май 2020 2020-05-28T22:06:14+03:00

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Гонщик на «Митсубиси» протаранил припаркованные машины, а затем перевернулся, пытаясь скрыться с места ДТП в Санкт-Петербурге. Все началось на проспекте Науки у дома №17. На парковке местного магазина черная иномарка наехала сразу на три автомобиля. Горе-водитель понял, что дело плохо и помчал вдаль как можно быстрее. Однако уехал он совсем недалеко.

Одной из поврежденных машин пришлось несладко. Фото: vk.com/dorinspb

- По адресу улица Софьи Ковалевская 14/1 он совершил столкновение с последующим опрокидыванием. Надул - 0,689 мг/л. И к тому же, предположительно, в состоянии наркотического опьянения, - пишет «Дорожный инспектор» во «Вконтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Калининскому району.

Гонщик причинил значительный ущерб пострадавшим автомобилистам. В «Жигулях», например, уничтожены водительская и пассажирская двери. Сам «Митсубиси» после опрокидывания, на удивление, помялся не сильно.

ИСТОЧНИК KP.RU