Следователи обжалуют отказ суда арестовать компанию, жарившую сосиски на Вечном огне в Кронштадте

28 Май 2020 2020-05-28T22:28:36+03:00

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Сотрудники СК РФ по Санкт-Петербургу намерены обжаловать решение суда не арестовывать троицу, жарившую сосиски на Вечном огне в Кронштадте. Мужчину и его двух подруг не отправили в СИЗО по громкому делу, что явно огорчило следователей. Они намерены бороться с безрассудными вандалами до конца.

- ГСУ СК России по Санкт-Петербургу будет подготовлено письмо в прокуратуру города с просьбой об обжаловании данного решения суда. Обвиняемые осквернили память погибших в исторических событиях, а также посвященный этой памяти объект культурного наследия, используя его для приготовления пищи, - сообщают в пресс-службе Следкома.

Добавим, что все трое подсудимых раскаялись и признали вину. Им грозит до 5 лет лишения свободы либо долгие принудительные работы, поскольку каждому из компании сменили уголовную статью на более тяжкую.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/781435" frameborder="0"></iframe> СК опубликовал видео допроса группы, осквернившей "Вечный огонь" в Кронштадте.Следственное управление Следственного Комитета по Санкт-Петербургу во вторник опубликовало кадры допроса подозреваемых по делу об осквернении памятника "Вечный огонь над могилой рабочих и матросов" по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 214 УК РФ - "вандализм"

ИСТОЧНИК KP.RU