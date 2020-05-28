2020-05-28T22:28:36+03:00
Происшествия

Следователи обжалуют отказ суда арестовать компанию, жарившую сосиски на Вечном огне в Кронштадте

Сотрудники СК подготовят соответствующее письмо в прокуратуру
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Сотрудники Следкома обжалуют решение суда не арестовывать любителей пожарить сосиски на Вечном огне в Кронштадте. Фото: vk.com/kronshtadtcityСотрудники Следкома обжалуют решение суда не арестовывать любителей пожарить сосиски на Вечном огне в Кронштадте. Фото: vk.com/kronshtadtcity
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Сотрудники СК РФ по Санкт-Петербургу намерены обжаловать решение суда не арестовывать троицу, жарившую сосиски на Вечном огне в Кронштадте. Мужчину и его двух подруг не отправили в СИЗО по громкому делу, что явно огорчило следователей. Они намерены бороться с безрассудными вандалами до конца.

- ГСУ СК России по Санкт-Петербургу будет подготовлено письмо в прокуратуру города с просьбой об обжаловании данного решения суда. Обвиняемые осквернили память погибших в исторических событиях, а также посвященный этой памяти объект культурного наследия, используя его для приготовления пищи, - сообщают в пресс-службе Следкома.

Добавим, что все трое подсудимых раскаялись и признали вину. Им грозит до 5 лет лишения свободы либо долгие принудительные работы, поскольку каждому из компании сменили уголовную статью на более тяжкую.

СК опубликовал видео допроса группы, осквернившей "Вечный огонь" в Кронштадте.Следственное управление Следственного Комитета по Санкт-Петербургу во вторник опубликовало кадры допроса подозреваемых по делу об осквернении памятника "Вечный огонь над могилой рабочих и матросов" по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 214 УК РФ - "вандализм"

ИСТОЧНИК KP.RU

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