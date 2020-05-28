Скандалиста с ножом, напавшего на полицейского, задержали в Сертолово

28 Май 2020 2020-05-28T22:55:35+03:00

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В ночь на 27 мая скандалист из Сертолово напал на полицейского и получил уголовное дело. Все произошло на улице Тихвинской. Очевидцы агрессивных действий мужчины сообщили о его буйном поведении правоохранительным органам. Полиция оперативно прибыла на место и встретила отпор со стороны скандалиста.

- 25-летний житель Новгородской области повел себя агрессивно при задержании. Он стал угрожать ножом и нанес телесные повреждения полицейскому. В итоге злоумышленника доставили в отдел МВД. Следователи по Ленобласти возбудили уголовное дело по статье за применение насилия в отношении представителя власти, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Суд уже отправил подозреваемого в СИЗО. Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Добавим, что пострадавший полицейский чувствует себя удовлетворительно. После потасовки ему оказали помощь в «скорой». Теперь он продолжает службу

ИСТОЧНИК KP.RU