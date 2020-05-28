2020-05-28T23:55:31+03:00
Общество

Гигантских каракатиц заметили на озере в Ленобласти

Художник Вадим Соловьев в очередной раз разыграл своих подписчиков в Instagram
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Над озером в Ленобласти заметили парящих гигантских каракатиц. Фото: instagram.com/solovyewadimНад озером в Ленобласти заметили парящих гигантских каракатиц. Фото: instagram.com/solovyewadim
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Над озером Гупуярви, находящемся на Карельском перешейке во Всеволожском районе Ленобласти, заметили гигантских каракатиц. Конечно, не настоящих. Петербургский художник Вадим Соловьев представил на суд подписчиков свою новую фантазийную работу, рассказав, как бы он проводил время на своей даче во время самоизоляции в альтернативной реальности.

- Побывать на даче для меня – это всегда своего рода перезагрузка. И сейчас она важна как никогда. Помню, как в далеком детстве я любил гулять летом у озера, любуясь огромными грави-каракатицами, медленно рассекающими прозрачное июньское небо. Ветер качал парящие в воздухе могучие сосны, вырванные из земли гравитационным полем. Все казалось бесконечным и простым, и целое лето впереди, - иронизирует творец в своем Instagram.

Вадим Соловьев продолжает радовать горожан своими новыми необычными работами. Фото: instagram.com/solovyewadim

Вадим Соловьев продолжает радовать горожан своими новыми необычными работами. Фото: instagram.com/solovyewadim

Напомним, ранее Вадим Соловьев поселил в Санкт-Петербурге гигантских грачей и могучего енота, который мыл свои огромные лапки в Неве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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