2020-05-29T00:27:07+03:00
Происшествия

Водитель «Газели» переехал своего обидчика на проспекте Непокоренных

Пешеход полез разбираться в салон к водителю, но попал под колеса [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На проспекте Непокоренных на мужчину наехала "Газель". Фото: vk.com/dorinspbНа проспекте Непокоренных на мужчину наехала "Газель". Фото: vk.com/dorinspb
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Водитель «Газели» наехал на своего обидчика в Калининском районе Санкт-Петербурга. Авария произошла на проспекте Непокоренных у дома №47. Разборку двух мужчин предопределило то, что они устроили еще одно ДТП, но днем ранее. Водители начали оформлять документы, но вскоре владелец «Газели» скрылся из вида, чтобы избежать неприятностей. На следующие сутки «потеряшку» нашли.

У мужчин давние счеты друг с другом. Фото: vk.com/dorinspb

У мужчин давние счеты друг с другом. Фото: vk.com/dorinspb

- Один водитель нашел другого и решил установить обстоятельства вчерашнего ДТП до конца. Видимо, чтобы было лучше слышно, залез в «Газель» через боковое окно, а ее водитель начал движение. В итоге «пешеход» не удержался и упал под колеса на дороге, - передает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОГИБДД по Калининскому району.

49-летнего пострадавшего мужчину в итоге госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. А 29-летнему водителю «Газели» могут грозить серьезные неприятности.

Мужчины устроили настоящий детектив. Фото: vk.com/dorinspb

Мужчины устроили настоящий детектив. Фото: vk.com/dorinspb

ИСТОЧНИК KP.RU

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Водитель «Газели» переехал своего обидчика на проспекте Непокоренных
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